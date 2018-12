Trapt Peumans opnieuw op Spaanse tenen? Hij wil ex-voorzitster Catalaans parlement in gevangenis bezoeken ADN

05 december 2018

14u18

Bron: Belga 0 Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans is van plan om Carme Forcadell, de voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement die intussen al een jaar in de cel zit, op te zoeken in de gevangenis. Dat heeft Peumans gezegd aan vlaamsparlement.tv. In hetzelfde interview drukt Peumans ook zijn steun uit aan de Catalaanse onafhankelijkheidsleiders die in hongerstaking zijn gegaan.

Eerder deze week heeft de nieuwe voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent i Ramió, een bezoek gebracht aan het Vlaams Parlement. Het is niet de eerste Catalaanse parlementsvoorzitter die het parlement bezoekt. Zo was er vorig jaar nog het bezoek van Carme Forcadell. Maar Forcadell zit intussen al zo'n jaar in de cel. Samen met een aantal andere Catalaanse politici riskeert zij een zware celstraf op verdenking van rebellie vanwege haar rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum.

“Logisch dat ik haar ga bezoeken”

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft zich al meermaals kritisch uitgelaten over die mogelijke celstraffen. "Er worden gevangenisstraffen geëist tussen de 17 en 25 jaar. Mevrouw Forcadell zou 17 jaar in de gevangenis moeten gaan zitten omdat ze zogenaamd criminele feiten begaan heeft. Maar dat zijn geen criminele feiten. Dat is gewoon de uitvoering van democratische rechten", zo zegt Peumans.



Peumans is ook van plan om Forcadell op te zoeken in de gevangenis. "Het lijkt me logisch dat ik haar ga bezoeken als ik in Barcelona ben. Ik ben trouwens uitgenodigd door de huidige voorzitter", klinkt het.

Hongerstaking

Peumans drukt ook zijn steun uit voor de Catalaanse politici die beslist hebben om in hongerstaking te gaan. "Men vraagt om uit de gevangenis te mogen en als er dan toch een proces komt, dat dat een eerlijk proces is. Als ik alle reacties hoor, dan begrijp ik dat er veel mensen geen vertrouwen hebben bij wat de rechtbank gaat doen", aldus Peumans.

De vraag is hoe men in Madrid over deze uitspraken denkt. Spanje besliste in oktober de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. Madrid wees daarvoor naar uitspraken die Peumans zou gedaan hebben bij de opening van een fototentoonstelling. Volgens Spanje maakte Peumans daar een vergelijking tussen Catalonië en Bosnië, iets wat Peumans betwist. Peumans heeft over de kwestie trouwens een brief geschreven naar de Spaanse premier Pedro Sanchez. "Hij moet zich via zijn vertegenwoordiger juist informeren over wat er hier gezegd is en vooral wat niet gezegd is".