Transvrouw krijgt operatiekosten niet terugbetaald: verzekeraar veroordeeld wegens discriminatie kg

14 juni 2018

11u00

Bron: Belga 1 De Brusselse arbeidsrechtbank heeft een verzekeraar veroordeeld wegens discriminatie, op grond van geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit. Dat meldt het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, dat samen met de vrouw naar de rechtbank trok. De verzekeraar weigerde een transvrouw dekking te verlenen voor "de medische kosten van haar geslachtsbevestigende behandeling". In september 2016 werd een verzekeraar al in een gelijkaardig dossier veroordeeld.

De vrouw kreeg in 2015 te horen dat de medische kosten niet zouden worden terugbetaald via de groepsverzekering van haar werkgever. Ze zou ook geen gewaarborgd inkomen kunnen krijgen tijdens haar arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar meende dat terugbetaling enkel mogelijk was "wanneer er sprake is van een verslechterde gezondheidstoestand met symptomen die een diagnose en een geschikte therapeutische behandeling toelaten", aldus het Instituut.

De artsen van de vrouw hadden haar echter gediagnosticeerd met "genderdysforie", een diagnose uit de DSM-V. Volgens de artsen was een behandeling noodzakelijk om het lijden van de vrouw weg te nemen.

"Het is zeker niet zo dat alle transpersonen lijden onder hun genderidentiteit en nood hebben aan medische behandelingen", aldus Liesbet Stevens, adjunct-directeur bij het Instituut. "Het is echter zeer belangrijk dat iemand die wel lijdt onder het trans-zijn toegang heeft tot medische behandelingen die nodig zijn om dit lijden weg te nemen."

Er werd intussen al beroep aangetekend tegen het vonnis.

Eerdere veroordeling

In september 2016 werd een verzekeraar veroordeeld tot een boete van 56.000 euro. Een vrouw die in 1997 een geslachtsoperatie onderging, wilde in 2013 een hospitalisatieverzekering afsluiten, maar de verzekeraar wou dit enkel doen als de kosten die met haar genderdysforie te maken hadden, zouden worden uitgesloten.