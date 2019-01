Transportvakbonden voeren actie aan grensovergangen KVDS

07 januari 2019

06u12

Bron: Belga 0 De transportvakbonden voeren vanochtend actie aan verscheidene grensovergangen met Frankrijk en Nederland tegen plannen van Europa om te morrelen aan de rij- en rusttijden van vrachtwagen- en buschauffeurs.

ACV en ABVV waarschuwen daarmee tegen plannen waarover deze maand in het Europees Parlement zal worden gestemd en waardoor internationale bus- en vrachtwagenchauffeurs meer uren na elkaar mogen rijden en minder rusttijd hoeven op te nemen. Dat brengt de veiligheid van de chauffeurs en de andere weggebruikers in gevaar, klinkt het. "Vermoeidheid doodt", vat John Reynaert van de socialistische transportvakbond BTB samen.

Verboden

Europa wil het met haar plannen opnieuw mogelijk maken dat de lange wekelijkse rusttijd weer in de vrachtwagens zou mogen worden doorgebracht. Dat is nu verboden. En buschauffeurs zouden in het binnenland twaalf dagen op rij mogen rijden, wat nu alleen voor internationale reizen mag.





Om de chauffeurs en weggebruikers daarover te informeren, organiseren de vakbonden vandaag tussen 7 en 9 uur acties aan de grensovergangen van Meer, Rekkem, Zonhoven en Maasmechelen. Er zullen filterblokkades worden georganiseerd, waarbij pamfletten worden uitgedeeld. De actie kan hinder veroorzaken, maar het is niet de bedoeling de snelwegen af te zetten.