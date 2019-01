Transportvakbonden versperren volledige snelweg aan grensovergang in Rekkem HR

07 januari 2019

08u25

Bron: Belga, Focus WTV, RTBF 14 De transportbonden versperren maandagochtend aan de grensovergang in Rekkem de volledige E17-snelweg richting Frankrijk. Kort na 8 uur vertraagde een karavaan onder politiebegeleiding vanuit Kortrijk om tot volledige stilstand te komen in Rekkem.

Sinds 07.30 uur lieten de transportbonden van zich horen aan de voormalige grenspost in Rekkem. Eerst met een kleine actie op de parking, gevolgd door een volledige wegblokkade. Niemand kwam er aanvankelijk door, maar al snel werden enkelingen doorgelaten. Het was in eerste instantie de bedoeling enkel de vrachtwagens af te leiden via de parking om hen te sensibiliseren en te informeren met pamfletten maar ook personenvoertuigen moesten mee aanschuiven.

Gaandeweg werd de blokkade een filterblokkade. Vrachtwagenchauffeurs werden nog getrakteerd op een frisdrankje en een snack. Automobilisten hadden het vaak moeilijk met de vertraging, de truckchauffeurs daarentegen waren wel tevreden met de actie, omdat het hun beroep aanbelangt.

De bonden voeren maandagochtend actie aan verscheidene grensovergangen tegen plannen van Europa om te morrelen aan de rij- en rusttijden van vrachtwagen- en buschauffeurs. “Er ligt een pakket maatregelen klaar die onaanvaardbaar is voor de transportbonden”, aldus Birger Victor van ABVV-BTB. “De verkorte rusttijden verhogen de onveiligheid in het verkeer, enerzijds voor onze chauffeurs, anderzijds voor de andere weggebruikers. Daarenboven willen we dat de rusttijd na twee weken niet op de weg gebeurt, wat nog al te vaak het geval is. Bovendien maakt het pakket geen werk om sociale dumping in de sector tegen te gaan, integendeel. Met dit pakket wordt sociale dumping gelegaliseerd. Maar er is meer. We vragen goede infrastructuur met onder meer propere sanitaire voorzieningen voor onze chauffeurs. Reizende automobilisten zullen het ook al vastgesteld hebben, vaak leven de chauffeurs in onmenselijke omstandigheden”, besluit Victor.

Omstreeks 09.00 uur kwam er een einde aan de actie in Rekkem.

Weinig hinder aan grensovergang in Meer

Ook aan de grensovergang met Nederland, op de E19 in Meer, was er een actie. Daar was slechts weinig hinder voor het verkeer. “We staan hier om te informeren, niet om te blokkeren,” zegt John Reynaert van de Belgische Transportbond. “We hebben vooraf over de actie overlegd met de lokale politie en verkeerspolitie”, zegt secretaris Floor Baleci van ACV Transcom. “Een blokkering van het verkeer werd ons verboden.” Bij de actie waren ook Europees parlementsleden Kathleen Van Brempt (sp.a) en haar Nederlandse collega Agnes Jongerius aanwezig. Zij steunen de actie van de vakbonden. “We zitten aan een cruciale fase in het Europees parlement,” zegt Van Brempt. “Zonder druk van buitenaf zal het niet lukken om een goed compromis te halen. Het kan niet dat de rij- en rusttijden van onze chauffeurs in de hele Europese Unie in het gedrang komen.”

Actie aan de grensovergang in Rekkem voor meer veiligheid en minder #socialdumping Wij vragen van Europa een #mobilitypackage dat leef- en werkomstandigheden bus - en vracbtwagenchauffeurs verbetert #FairTransport pic.twitter.com/vcbvml1Q0Z ACV-Transcom(@ acvtranscom) link