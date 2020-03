Transportfirma's willen aparte rijstrook voor vrachtwagens aan grensovergangen Belga

24 maart 2020

14u43 0 Transportfirma's willen vrije doorgang aan de grensovergangen. Nu moeten ze daar soms lang staan wachten omdat de politie controleert of mensen niet-essentiële verplaatsingen maken. Sectorfederatie Febetra pleit voor afzonderlijke rijstroken voor vrachtvervoer.

“We hebben die vraag niet uitgevonden. De Europese Commissie vraagt de lidstaten om er werk van te maken”, verklaart Febetra-woordvoerster Isabelle De Maegt.

Ze verwijst daarmee naar richtsnoeren die de commissie maandag opstelde en die zeggen dat de lidstaten ‘green lanes’ moeten maken voor vrachtvervoer. Controles voor vrachtwagens met alle soorten goederen zouden maximaal vijftien minuten mogen duren, staat daar ook in.

Duidelijkheid over technische controles

Febetra wil ook dat de gewestregeringen in ons land snel duidelijkheid scheppen over de technische controles. Vrachtwagenchauffeurs moeten nascholing volgen, maar die cursussen zijn opgeschort. Daardoor zijn ze soms niet meer in orde. Vooral in de chemische sector dreigen ze daardoor geweigerd te worden met hun vrachtwagen, aldus nog De Maegt.