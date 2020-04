Transportfederatie vraagt uitstel van betaling kilometerheffing WDw

02 april 2020

13u13

Bron: Belga 0 Transportfederatie UPTR vraagt een uitstel van betaling van de kilometerheffing. Door de coronacrisis is het aantal vrachtwagens op de weg met dertig procent gedaald. Daarom dringen steunmaatregelen zich op. Dat stelt de sectororganisatie donderdag.

Door de noodmaatregelen rijden er momenteel nog iets meer dan 100.000 vrachtwagens rond (-30 procent). UPTR verwijst daarvoor naar cijfers van Viapass, het publieke orgaan dat de kilometerheffing voor vrachtwagens coördineert in ons land. Eind vorige week sprak UPTR nog van een daling met 23 procent.

De huidige situatie is voor vele vervoerders en andere logistieke spelers een economische ramp door het gebrek aan opdrachten Transportfederatie UPTR



"Het toont aan dat de huidige situatie voor vele vervoerders en andere logistieke spelers een economische ramp is door het gebrek aan opdrachten", klinkt het in een persbericht. “De sector is uitermate gevoelig voor schokken in de economie.”

UPTR, voluit de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers, vraagt dringend uitstel van betaling van de kilometerheffing. Voor transportbedrijven met een zware daling van de activiteit, vraagt de organisatie bovendien een hinderpremie van 4.000 euro.

Op structureel vlak heeft UPTR een waslijst aan wensen. Bijvoorbeeld langere betalingstermijnen voor de kilometerheffing of een verkorting van de betalingstermijnen voor vervoersfacturen tot maximaal dertig dagen.

