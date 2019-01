Transportfederatie eist maatregelen van minister De Crem om blokkades gele hesjes te beëindigen

17 januari 2019

Febetra, de federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners, heeft in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem gevraagd of hij maatregelen wil nemen om een einde te maken aan de blokkades van de "gele hesjes". Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.