Transmigranten steeds vindingrijker: nu wordt automarkt geviseerd

23 januari 2018

07u12

Bron: Nieuwsblad 49 Heel wat transmigranten in ons land willen koste wat kost Groot-Brittannië bereiken, en ze nemen daarvoor drastische maatregelen. De verhalen van vrachtwagenchauffeurs die bedreigd worden, zijn intussen geen uitzondering meer. Maar soms gaat het er heel wat sluwer aan toe: de politie treft steeds vaker vluchtelingen aan in gloednieuwe auto's die bestemd zijn voor de Britten.

Vrachtwagens die geladen zijn met splinternieuwe wagens zijn het nieuwe favoriete doelwit van transmigranten. Dat meldt Het Nieuwsblad. Ook in ons land krijgen we ermee te maken: half januari haalde de scheepvaartpolitie al zes personen uit nieuwe wagens in de haven van Zeebrugge.

De migranten wachten tot net buiten de haven en kruipen dan in de nieuwe wagens, die vaak niet op slot zijn. Ze verschuilen zich in de koffer of op de achterbank, en hopen zo een gratis ritje naar Engeland te bemachtigen. Om er zeker van te zijn dat dat de eindbestemming is, kiezen ze voor vrachtwagens waarvan het stuur aan de rechterkant zit.

De scheepvaartpolitie voert nu meer controles uit bij dat specifieke vervoer. Er werden al verschillende chauffeurs aan de kant gezet en als de geladen auto's niet op slot waren, werden ze even gearresteerd. Transportfirma's die voor de autosector werken, hebben ook al een waarschuwing ontvangen.