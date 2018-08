Transmigrant schopt en slaat agenten in Zeebrugge tijdens politieactie AW

21 augustus 2018

12u55

Bron: Belga 0 Tijdens een politieactie gericht op transmigranten heeft een 18-jarige Marokkaan geweld gebruikt bij zijn arrestatie. Dat melden de Brugse lokale politie en het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een politieagent werd in het gezicht geslagen, een andere agent kreeg een stamp tegen zijn been.

Heel wat illegale vluchtelingen hopen via de haven van Zeebrugge in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Daardoor hangen vooral in de buurt van de Sint-Donaaskerk, vaak transmigranten rond. De Brugse lokale politie hield naar aanleiding van die problematiek gisterenavond opnieuw een gerichte actie.



Tijdens de actie merkte de politie rond 22.25 uur enkele transmigranten op aan de Sint-Donaaskerk. Toen ze de politie in de gaten kregen, sloegen de transmigranten op de vlucht. Een 18-jarige Marokkaan kon toch gevat worden, maar verzette zich hevig. M.A. sloeg een agent in het gezicht en deelde een stamp uit aan een andere agent. Daarna probeerde de verdachte hen zelfs nog te bijten.

De jonge Marokkaan werd via snelrecht gedagvaard voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Hij zal zich binnenkort voor de correctionele rechtbank van Brugge moeten verantwoorden. In totaal werden tijdens de actie zeven transmigranten opgepakt. Het ging om mensen uit Marokko, Libië en Algerije.