Transmigrant blijft in de cel voor aanranding in Zeebrugge TTR

30 oktober 2018

13u16

Bron: Belga 0 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een jonge transmigrant op verdenking van aanranding van de eerbaarheid en poging tot verkrachting met een maand verlengd. Ali M. zou begin oktober een 24-jarige vrouw betast hebben in een tankstation in Zeebrugge.

De feiten speelden zich op maandagochtend 1 oktober af in het winkeltje van een tankstation in de Kustlaan in Zeebrugge. Een jongeman begon de verkoopster lastig te vallen en zelfs te betasten. Het slachtoffer slaagde erin om de verdachte buiten te zetten. Even later werd hij ter plaatse ingerekend door de politie.

De verdachte beweerde een 16-jarige Marokkaan te zijn, maar een botscan wees uit dat de transmigrant wel degelijk meerderjarig is. Ali M. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van aanranding en poging tot verkrachting. De verdachte blijft er echter bij dat hij geen slechte bedoelingen had. Volgens M. was er sprake van wederzijdse toestemming.