Nieuw drama nipt vermeden: transmigrant kruipt in perscontainer en wordt ei zo na verpletterd Jelle Houwen

30 januari 2018

12u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Nog geen dag na het dodelijke ongeval met een transmigrant op de E40 in Jabbeke, is deze ochtend in Veurne nipt een nieuw drama vermeden.

In een vrachtwagen vol metaalafval werd een jongeman uit Eritrea aangetroffen. Hij was vermoedelijk op een Franse parking in de truck geklauterd in de hoop dat die naar Calais zou rijden. De vrachtwagen zette echter koers naar Veurne.

De jonge transmigrant was wellicht niet op de hoogte dat de container vol metaalafval eigenlijk een perscontainer was. Aangekomen in Veurne begonnen arbeiders onmiddellijk het schroot in de container samen te persen. De jonge transitmigrant raakte ei zo na verpletterd en zette het op een schreeuwen. In paniek bonkte hij op de wanden van de container. Het geluid werd gelukkig tijdig opgemerkt door werklui. Zij verwittigden de politie.

De illegaal werd bevrijd en liep gelukkig geen verwondingen op. Hij is momenteel door de lokale politie Spoorkin administratief aangehouden. De Dienst Vreemdelingenzaken bekijkt zijn situatie.

"De politie stelt opnieuw vast dat transmigranten bereid zijn om levensbedreigende risico’s te nemen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Afgelopen weekend troffen we tien (Iraakse) transmigranten aan in een vrachtwagen met karton", aldus korpschef Devid Camerlynck.