Transgenders mogen geen bloed doneren: "We weten niet of het 100 procent veilig is” Fien Tondeleir

08 juni 2019

05u15 0 Wie bloed of plasma wil doneren bij het Rode Kruis, moet op de medische vragenlijst voortaan ook invullen of hij of zij van geslacht veranderd is. Wie ‘ja’ aankruist, wordt uitgesloten als donor. “Een voorzorgsmaatregel”, klinkt het. “Er is nog te weinig bewijs dat giften van transgenders 100% veilig zijn.”

Sinds 29 april is de vragenlijst die bloed- en plasmadonoren moeten invullen en onder meer peilt naar hoe oud ze zijn, hoeveel ze wegen en welke buitenlandse reizen ze de voorbije zes maanden ondernomen hebben, uitgebreid. Voortaan moeten kandidaten ook aangeven of ze in het verleden van geslacht veranderd zijn.

“De veiligheid van bloed is superbelangrijk. Ten eerste voor de patiënt die het toegediend krijgt. Maar minstens zo belangrijk is dat de bloedgift ook voor de donor veilig verloopt. Die twee zaken kunnen we voorlopig niet garanderen bij mensen die van geslacht veranderd zijn”, zegt Ine Tassignon, woordvoerster van het Rode Kruis. “We kennen de biologische parameters van iemand die man is en van iemand die vrouw is. Zo mag een man in centiliter meer bloed geven dan een vrouw. Bij personen in transitie is het moeilijk om na te gaan hoe zij anatomisch en fysiologisch in elkaar zitten. Ze zijn niet helemaal man, niet helemaal vrouw. Hoe moeten we hen definiëren? Daar moet zekerheid over bestaan.”



“Het bloed van een transgender is zeker geen slecht bloed”, benadrukt Tassignon nog. “Er is gewoon nog te weinig wetenschappelijk onderzoek om ervan uit te gaan dat het helemaal veilig is, voor donor en patiënt.” Dat transgenders dus niet mogen doneren, is - tot nu toe - een voorlopige maatregel. “Als blijkt dat wij geen enkele reden hebben om hen tijdelijk of toch voor altijd uit te sluiten, schrappen we dit uitstel natuurlijk. Zo kunnen wij ook putten uit een grotere groep donoren.”

Om daarover uitsluitsel te krijgen, werkt het Rode Kruis samen met het Transgender Infopunt, verbonden aan het UZ Gent.

Amerikaanse wijken

Bij dat Transgender Infopunt wijst men nog op een andere reden voor de weigering: transpersonen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie genoemd als één van de vijf hiv-risicopopulaties, naast mannen die seks hebben met mannen, personen in gesloten centra, mensen die drugs injecteren en sekswerkers. “Onderzoek toont een hoge prevalentie van hiv bij transgenders”, zegt professor Joz Motmans, zelf transman. “Het gaat weliswaar niet om Europese cijfers. De data zijn daarbij vaak verzameld in groepen die al een hoog risico lopen of in Amerikaanse wijken waar het hiv-percentage sowieso hoger ligt. In het UZ komen we zelden een transpersoon tegen met hiv. De studies stroken dus niet met onze eigen ervaring, maar de cijfers in de literatuur liggen te hoog om ze volledig te negeren.”

Motmans beseft dat het confronterend is voor transgenders om te horen dat ze niet mogen doneren. “We hebben er al vragen over gekregen, ja. Patiënten voelen zich gediscrimineerd. ‘Ik blijf toch dezelfde?’, halen ze aan. Maar de maatregel van het Rode Kruis valt dus te begrijpen. Die organisatie wordt ook almaar vaker geconfronteerd met mensen wier lichaam niet overeenstemt met het juridische geslacht, en dat maakt het erg complex. Het argument van het Rode Kruis dat men niet zou weten hoeveel bloed er gegeven mag worden, is wel achterhaald: al na drie maanden hormonale behandeling heeft iemand de hoeveelheid rode bloedcellen passend bij zijn of haar nieuwe geslacht.”