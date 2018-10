Tranen in rechtbank helpen onverbeterlijke recidivist niet: 3,5 jaar cel, vier keer levenslang rijverbod en monsterboete Hans Verbeke

15 oktober 2018

16u56

Bron: eigen berichtgeving 0 Franky Dedrie, een 47-jarige man uit Bissegem die al zowat twintig veroordelingen op z’n naam heeft, is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot 3,5 jaar effectief en vier keer een levenslang rijverbod. Hij moet ook een boete betalen van 32.000 euro.

In het verleden kreeg de man al celstraffen, torenhoge boetes en twee keer een levenslang rijverbod, meestal wegens rijden onder invloed van alcohol. Veertien dagen geleden barstte hij nog in tranen uit voor de politierechter, toen de zoveelste zaak gepleit werd en het besef kwam dat hij er gloeiend bij was.

Tevergeefs, want de politierechter was niet mals. Hij sprak een vonnis uit in twee dossiers, uit 2016 en 2017, waarbij Dedrie betrapt werd achter het stuur van een wagen. Een zware inbreuk waarvan Dedrie wist dat ze ‘m duur te staan kon komen, maar de man kon het niet laten.

Ook zijn echtgenote, Tanja P., werd veroordeeld. Zij moet een geldboete van 4.000 euro betalen omdat ze mee verantwoordelijk is voor de inbreuken. De vrouw liet immers geregeld toe dat Dedrie met haar wagen reed, niettegenstaande ze heel goed zijn gerechtelijk verleden kent.