Tramverkeer van en naar Linkeroever na 38 uur weer hersteld KG HA

14 september 2018

13u34

Bron: Belga 5 Na 38 uur lange noodherstellingen is de stroomvoorziening van het Antwerpse premetronet tussen de stations Meir en Groenplaats hersteld en kan het tramverkeer er hervatten. Dat meldt De Lijn.

Er is dus opnieuw tramverkeer mogelijk tussen de twee Scheldeoevers. Het zal wel tot iets na de middag duren om alle trams weer op schema te krijgen.

De problemen ontstonden in de nacht van woensdag op donderdag, toen tijdens werken van een aannemer zware stroomkabels naar beneden kwamen over een afstand van 350 meter. Aangezien er geen zwaar materieel tot op die locatie kon geraken, moesten de kabels in kleine stukken worden geknipt en manueel verwijderd voor ze konden worden vervangen. Die klus nam een hele dag en nacht in beslag.



Na veiligheidstesten deze ochtend is de premetrotunnel nu opnieuw vrijgegeven.