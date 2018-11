Tramverkeer in Brussel onderbroken door zinkgat

02 november 2018

13u20

Bron: Bruzz, VTM NIEUWS

Er rijden tot en met zondag geen trams in Brussel tussen Meiser en Pétillon door een grondverzakking in de Louis Schmidtlaan in Schaarbeek. Dat meldt de MIVB op Twitter.