Tramtunneldroom N-VA afgeschoten door oppositie tijdens Antwerps mobiliteitsdebat IB

12 september 2018

01u28

Bron: Belga 0 Huidig Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) droomt van bijkomende geboorde tramtunnels in en rond de stad, maar kreeg daarover gisterenavond tijdens een verkiezingsdebat van zowel de andere meerderheidspartijen als de linkse oppositie de wind van voren.

Alle partijen leken het er wel over eens te zijn dat het openbaar vervoer in Antwerpen beter kan en moet, maar over de manier waarop en de prioriteiten leek er weinig eensgezindheid.

Tijdens het door ACV georganiseerde mobiliteitsdebat werd meermaals gewezen op de vreemde vaststelling dat steeds meer Antwerpenaars de fiets nemen, maar het gebruik van het openbaar vervoer er niet op vooruitgaat. De doorstroming van het tramverkeer moet beter, vinden alle partijen.

Schepen Kennis ziet vooral nog mogelijkheden in nieuwe technologieën waar De Lijn zou moeten instappen, onder anderen Tom Meeuws (sp.a) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) vinden echter dat de verkeersstromen meer gescheiden moeten worden. "Je kan niet én de auto én de tram én de fiets overal laten rijden", aldus Schiltz, met Open Vld nochtans mee in de huidige meerderheid.

Kennis ziet op termijn ook heil in meer ondergronds tramverkeer om snel tot in de stad te kunnen geraken met het openbaar vervoer. Dat viel echter nergens in goede aarde. "De al door sp.a besliste plannen zijn uitgevoerd, maar er is zes jaar lang niet eens een beslissing genomen over bestaande plannen voor tramverlengingen naar Wilrijk-Kontich, Ekeren of Brasschaat", wierp Meeuws op. "Stop allereerst de besparingsoperatie bij De Lijn."

Lightrail

Marij Preneel (Groen) en Caroline Bastiaens (CD&V) willen dan weer prioritair de bestaande tunnels onder de Turnhoutsebaan en Kerkstraat (meer) in gebruik nemen. Peter Mertens (PVDA) ziet ook potentieel in een lightrail naar de haven om daar meer woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te kunnen laten gebeuren.