Trampassagier gewond nadat hij wordt meegesleurd tussen tramdeuren in Koksijde Bart Boterman

16 augustus 2018

13u36

Bron: Eigen berichtgeving 2 In Sint-Idesbald bij Koksijde is deze morgen rond 6 uur een passagier van de kusttram gewond geraakt toen hij werd meegesleurd bij het opstappen. De 23-jarige man uit Dilbeek raakte volgens de politie eerst verwikkeld in een discussie met een andere trampassagier.

De gemoederen dreigden te verhitten en de man stapte af aan de tramhalte in Sint-Idesbald. Toen de tram opnieuw zou vertrekken, besloot de man alsnog op te stappen. De deuren gingen op dat moment dicht en het slachtoffer kwam met zijn kleren vast te zitten tussen de deuren die dicht gingen. Hij werd enkele meters meegesleurd.

De situatie leek eerst vrij ernstig. Uiteindelijk liep de 23-jarige man verwondingen aan de handen en rug op en had hij pijn aan zijn bekken. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens Inge Debruyne van De Lijn kon de tramchauffeur weinig aan het ongeval doen. "De trambestuurder ging ervan uit dat iedereen was uitgestapt en kon niet zien dat de persoon alsnog op de tram wilde springen. De tramdeuren gingen dicht en de persoon met zijn kledij vasthangen. Van zodra de chauffeur besefte wat er gebeurde, is hij onmiddellijk gestopt en verwittigde hij meteen de hulpdiensten. Het ongeval was volgens ons moeilijk te vermijden", aldus woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn.