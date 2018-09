Tramlijn 9 in Brussel ingehuldigd jv

01 september 2018

16u29

Bron: belga 3 De nieuwe Brusselse tramlijn 9, die het multimodale station Simonis met de verschillende wijken van Koekelberg, Ganshoren en Jette verbindt via het UZ Brussel tot aan Dikke Beuk, is deze namiddag officieel ingehuldigd in aanwezigheid van onder meer koning Filip en Brussels minister-president Rudi Vervoort.

Omstreeks 15 uur heeft de koning de tram bestuurd die een lint met de Belgische driekleur doorsneed. De eerste rails van de nieuwe tramlijn werden gelegd in september 2015. Het hele project had een prijskaartje van 76 miljoen euro. Op termijn zal tram 9 Simonis verbinden met de Heizelvlakte. De stedenbouwkundige vergunning voor fase twee tot aan Koning Boudewijn werd deze zomer bekomen. De tram zal zo via Generaal Deceuninck, het Palfynplein en de Houba de Strooperlaan rijden. De werken zouden in 2019 moeten kunnen beginnen. De vergunning voor het stuk tussen Koning Boudewijn en Esplanade wordt in de komende maanden verwacht.

"Ons tramnet viert binnenkort zijn 150ste verjaardag. Ondertussen breidt het verder uit en telt het al 18 tramlijnen", aldus Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. "De tram was altijd al sterk verbonden met Brussel. Deze nieuwe, snelle tramlijn toont aan dat het openbaar vervoer een hefboom is voor de ontwikkelingen in de stad."

De nieuwe tram 9 rijdt in eigen bedding. Tijdens het aanleggen van de nieuwe tramlijn - 4 kilometer en 10 haltes lang - werd meteen ook de hele openbare ruimte heringericht. Tijdens de week rijdt tram 9 om de 6 minuten tijdens de spits, en om de 10 minuten daarbuiten. Ook 's avonds en tijdens het weekend zouden de reizigers nooit langer dan 15 minuten moeten wachten. In niet meer dan een kwartier legt tram 9 het traject af tussen Simonis en Dikke Beuk. Aansluitingen met de metro worden van 's morgens tot 's avonds verzekerd.

"Voor het eerst sinds lang heeft Brussel een nieuwe tramlijn", zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet. "Het project is een goed voorbeeld voor de toekomst. We hebben de openbare ruimte verbeterd, een snelle verbinding aangelegd die een overstap biedt met de metro, en een parkeergarage gebouwd. Dit alles in 3 jaar tijd."

Koning Filip begaf zich met de tram naar de plaats van de inhuldiging. Zaterdagnamiddag staat nog een groot feest op het programma.