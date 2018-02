Tram 'uit de sporen' in Gent na panne Jeffrey Dujardin

11 februari 2018

16u02 0 Een tram van De Lijn is zondagochtend rond 7 uur in panne komen te staan aan het Lippensplein in Gent. Twee rijtuigen raakte hierdoor even uit de sporen. Het was de eerste tram die uitreed op de Lijn 2, zo zegt Valerie Leeman, de woordvoerder van De Lijn Oost-Vlaanderen.

"De pantograaf van het voertuig dat connectie maakt met de bovenleiding is afgebroken, hierdoor was er geen stroom meer voor de tram. De tram moest getakeld worden. Er werden vervangbussen ingeschakeld voor de lijn 2 en 4. Er waren geen reizigers op de tram aanwezig toen de panne zich voordeed", aldus de woordvoerder. Rond 10 uur was er geen hinder meer en kon het tramverkeer terug hervatten.