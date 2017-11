Tram rijdt voetgangster aan in Brussel: vrouw overleden

jv

18u51

Photo News Illustratiefoto.

Op de Barthelemylaan in Brussel is vanavond omstreeks 17.40 uur een voetgangster aangereden door een tram van lijn 51. De vrouw raakte zwaargewond en overleed later op de avond aan haar verwondingen.