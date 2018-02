Tram belandt op zijn zij vlak naast oprit E313, drie passagiers en chauffeur lichtgewond FT & PLA

20 februari 2018

10u01

Bron: Eigen berichtgeving 178 Het blijkt een echte pechdag voor De Lijn in Antwerpen. Nadat deze ochtend een bus frontaal in botsing kwam met een tram in Deurne, vond enkele kilometers verder een tweede tramongeval plaats.

Het levert alvast enkele opmerkelijke foto's op. Een tramstel ligt helemaal op zijn zij ligt naast de sporen aan de rotonde in Wommelgem ter hoogte van de oprit naar de E313. De autostrade is er volledig afgesloten en de tram moet getakeld worden. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, weet men bij De Lijn nog niet. Dat moet onderzoek uitwijzen. Woordvoerster Sonja Loos: "Het gaat om tram 8. De tram was gekoppeld en bestond uit twee rijtuigen. Een van de twee is om een nog onbekende reden volledig ontspoord en op zijn zij beland naast de sporen. Het andere tramstel staat wel nog recht. De tram was onderweg naar de park & ride in Wommelgem. De passagiers zijn op eigen kracht uit het toestel kunnen klimmen. Drie mensen zijn lichtgewond afgevoerd, net als de bestuurder."

Het is al het tweede ongeval met een voertuig van De Lijn deze ochtend in Antwerpen. Op zo'n anderhalve kilometer van het ongeval reed vanochtend rond 7.30 uur een lijnbus tegen een tram op het kruispunt van de Ruggeveldlaan en de Van de Wielelei in Deurne. De chauffeur raakte zwaargewond, 20 tot 25 passagiers van zowel bus als tram raakten lichtgewond.