Trajectcontroles voor onbepaalde tijd uitgesteld jv

24 januari 2019

06u34

Bron: belga 0 Ruim een halfjaar na de geplande aanvangsdatum is de trajectcontrole op de E313 tussen Wommelgem en Ranst nog altijd niet actief. De start is nu voor een tweede keer uitgesteld. Ook tientallen andere trajectcontroles in Vlaanderen lopen voor onbepaalde tijd vertraging op, schrijven de kranten van Mediahuis.

De oorzaak ligt bij een tekort aan connectoren om de foto's van de overtreders te kunnen maken. "Omdat er een nieuwe overheidsprocedure is opgestart om die connectoren aan te kopen, zou het wel eens maanden kunnen duren voor de trajectcontroles effectief in werking kunnen treden", zegt Kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) in de krant.

Ook de kans dat de trajectcontrole in de Craeybeckxtunnel van start kan gaan in februari, zoals eerder was aangekondigd, lijkt zeer klein, al wil niemand dat formeel bevestigen.