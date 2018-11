Traiteur zwaar verbrand na gasexplosie in Koolskamp LSI ADN

13 november 2018

13u28

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Bij een gasontploffing in een traiteurbedrijf in Koolskamp (Ardooie) is de eigenaar van de zaak zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd met ernstige brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum in Gent.

De explosie vond deze middag plaats in traiteurbedrijf ‘De Plaetse Molen’ in de Molenstraat. “In de garage van het bedrijf stond een vrachtwagen met een mobiel kooktoestel dat gebruikt wordt voor cateringopdrachten”, aldus brandweercommandant Johan Vandeputte. “Een van de gasflessen van een toestel was vermoedelijk slecht aangesloten waardoor een gaslek is ontstaan. Dat gasmengsel is vanmiddag ontploft terwijl het slachtoffer zich in de garage bevond.”

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, er landde ook een MUG-heli. De brandweer diende de eerste zorgen toe en bluste het vuur. De toestand van de man zou niet levensbedreigend zijn, is vernomen van de brandweer. Volgens de brandweercommandant ligt een kleine vonk aan de basis van de ontploffing, maar de precieze oorzaak moet nog verder worden onderzocht.