Traiteur niet schuldig aan grootschalige besmetting salmonella: "Blij dat we toch niet slecht bezig waren, maar pas gerust als we echte oorzaak weten" ADN

04 juni 2018

14u33

Bron: Belga 6 Meer dan vierhonderd kinderen raakten de voorbije maand besmet met salmonella. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat de bereide maaltijden van traiteur Esthio niet de oorzaak zijn van de besmetting. Het West-Vlaamse cateringbedrijf heeft zijn activiteiten vandaag hervat en kan vanaf donderdag weer aan scholen leveren. Maar "de economische schade is aanzienlijk", aldus de zaakvoerder.

Wat eerst leek op een beperkte salmonellabesmetting bij veertien kinderen in twee scholen, nam al gauw de proporties van een epidemie aan. Enkele dagen na de eerste besmettingen stond de teller op meer dan vierhonderd zieke kinderen in meer dan veertig scholen. Alles wees in de richting van een traiteur uit Harelbeke die warme maaltijden leverde aan de betrokken scholen. Het FAVV besloot om de zaak tijdelijk te sluiten om verdere besmettingen te voorkomen en de zaak grondig te onderzoeken. De lasagne en het stoofvlees van Esthio werden ten onrechte verdacht, zo concludeert het FAVV formeel. Wat dan wel aan de bron van de besmetting ligt, is twee weken later nog altijd niet duidelijk.

"Precies die onwetendheid is erg frustrerend" vertelt Hervé Vervaeck, zaakvoerder van Esthio. "Op dit moment kunnen we enkel gissen naar de oorzaak. Iedereen loopt dus redelijk zenuwachtig rond nu we de activiteiten langzaam terug opstarten." En het is inderdaad een langzame heropstart voor Esthio. Slechts 10 van de 43 werknemers gingen aan de slag om grondstoffen te bestellen en orders van klanten te noteren. Ten vroegste donderdag kunnen scholen bediend worden, eerst moeten alle lokalen en keukens gereinigd worden.

Enkele tienduizenden euro's

Het bedrijf heeft nog geen klanten verloren, maar de economische schade is aanzienlijk. "Gezien de beslissing vrijdag vrij laat werd genomen, heeft een grote klant voor deze week nog een andere oplossing gezocht" vertelt de zaakvoerder. Bovendien werden in de week van de besmetting de volledige vrijdagproductie, goed voor 10.000 maaltijden, en alle geopende verpakkingen vernietigd. Daarnaast verloor Esthio zes productiedagen en moest het een speciale reinigingsfirma inschakelen om iedere centimeter te ontsmetten. "Het reinigen alleen al was goed voor zowat 600 manuren. Ik vermoed dat de schade enkele tienduizenden euro's zal bedragen", aldus de traiteur. Of er scholen afhaken, is nog even afwachten.

Fier

Toch is Hervé Vervaeck, al 40 jaar zaakvoerder van Esthio, ook best fier dat het Voedselagentschap niks vond in meer dan 150 stalen. "Dan moet het zijn dat we tot nu toe toch niet slecht bezig waren. Maar hiermee is het natuurlijk niet opgelost. Ik begrijp dat mensen ongerust zijn, en dat ben ik ook. Ik ga pas gerust zijn als we de exacte oorzaak kennen."

Het onderzoek spitst zich nu toe op de sla, die bij de gerechten geleverd werd. Die wordt niet zelf verwerkt bij traiteur Esthio.