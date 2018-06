Traiteur mag dan toch niet opnieuw leveren aan scholen na salmonellabesmetting: beslissing op laatste moment teruggedraaid

06 juni 2018

Bron: VRT, Facebook

Verrassend nieuws in de zaak rond de salmonellabesmetting in tientallen Oost- en West-Vlaamse scholen. Federaal minister Denis Ducarme (MR) heeft op het allerlaatste moment beslist dat traiteurbedrijf Esthio uit Harelbeke, dat verantwoordelijk werd geacht voor de besmetting, morgen dan toch niet opnieuw maaltijden mag leveren. De betrokken scholen reageren misnoegd over de late communicatie.