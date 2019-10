Train World wil ritjes aanbieden met stoomtrein ttr

21 oktober 2019

14u05

Bron: belga 0 Rijdt er binnenkort opnieuw een stoomtrein op de oudste spoorlijn van het Europese vasteland, Brussel-Mechelen? Als het van Train World afhangt wel. Maar het is nog wachten op het fiat van de - volgende - federale regering, zo klonk het vandaag bij de voorstelling van een tentoonstelling rond kunstenaar Paul Delvaux in het spoormuseum in Schaarbeek.

"Ik kan jullie aankondigen dat we met de federale regering en (de spoorveiligheidsautoriteit) DVIS aan het spreken zijn om binnenkort ritten met een stoomtrein aan te bieden rond Train World, op de spoorlijn Brussel-Mechelen", zo zei Jean-Claude Fontinoy, de voorzitter van de raad van bestuur van spoormaatschappij NMBS en directielid van Train World.

De stoomlocomotief (met nummer 29.013) en rijtuigen kunnen perfect rijden. De nodige moderne communicatie- en veiligheidssystemen, zoals TBL1+, zijn geïnstalleerd, zo preciseerde Fontinoy naderhand. De stoomlocomotief werd overigens tot in 2013 nog sporadisch van stal gehaald en stond ook vandaag te blinken en rook te spuwen in het station van Schaarbeek.

Maar het is onmogelijk met zo'n oude trein aan alle huidige wettelijke eisen te voldoen (zoals bijvoorbeeld automatische deuren). Opdat de stoomtrein toch op het publieke spoor zou mogen rijden, is een wetswijziging nodig. Daarover gaan de gesprekken nu.

Bij Train World spreken ze de hoop uit dat de ritten met de stoomtrein in de loop van 2020 zouden kunnen beginnen. "De wetswijziging zou er snel moeten kunnen komen eens de nieuwe federale regering er is", klinkt het. De trein zou alleen tijdens het weekend rijden, van Schaarbeek voorbij Mechelen, om terug te keren via Tubeke. "Een rit van zowat een uur", aldus Pieter Jonckers, de directeur van Train World.