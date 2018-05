Tragisch ongeval in Moorslede met elektrische fiets: man in levensgevaar Alexander Haezebrouck

06 mei 2018

12u09

Bron: Eigen berichtgeving 5 In Moorslede is deze voormiddag een man uit Wervik in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis na een ongeval met zijn elektrische fiets.

De man reed in de Dadizeelsestraat in de richting van Moorslede toen het plots fout ging. Voor hem reden twee fietsers en een auto met een ouder echtpaar haalde hen aan een trage snelheid in. De man moet nog voor dat de auto de fietsers volledig had ingehaald, uitgeweken zijn naar links. Daarbij raakte hij de achterkant van de voorbijstekende auto en kwam zwaar ten val.

Eén van de fietssters begon de man snel te reanimeren tot de MUG arriveerde. Op een bepaald moment kwam de man weer bij bewustzijn en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Dadizeelsestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.