Traditionele brievenbus moet een pak groter: nieuwe richtlijn op komst Redactie

22 januari 2018

05u43 162 Onze brievenbussen moeten mee met hun tijd. Ze slikken tegenwoordig niet alleen brieven, maar ook steeds meer pakjes. Daarom moeten de 10 jaar oude regels aangepast en zou onze bus er in de toekomst wel eens heel anders kunnen uitzien.

De opening van een brievenbus moet 23 cm lang en 3 cm hoog zijn. Dat wettelijke voorschrift werd in 2007 uitgevaardigd, toen de e-commerce nog in zijn kinderschoenen stond en de postbode vrijwel alleen brieven rondbracht. Sindsdien is er veel veranderd. De webwinkels zijn door het dak gegaan, maar de brievenbus is intussen nog steeds dezelfde. Elke dag levert bpost alleen al 175.000 kleine en grote pakjes in België. 17 tot 19 procent daarvan kan niet afgeleverd worden bij een eerste poging. En daar moet verandering in komen, vindt het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Afbreken en wegvoeren

Die instantie, die zelf niets kan beslissen maar wel alle betrokkenen kan aanmanen tot actie, gaat een “voorstel tot eventuele aanpassing” van het tien jaar oude Ministerieel Besluit maken. De bedoeling is dat de regels “tegemoetkomen aan het sterk wijzigende postale landschap, waar naast een dalende volume van brievenpost een significant stijgende trend zichtbaar is bij de postpakketten”. Met andere woorden: het BIPT vindt dat de brievenbus een pakjesbox moet worden. Zo wordt het ook makkelijker voor de postbodes, want dan hoeven ze die bijna één op de vijf pakjes die niet geleverd kunnen worden, niet telkens terug meenemen.

Gaan we onze goeie, ouwe brievenbus in onze voordeur of in onze gevel moeten dichtmaken en onze mooie marmeren brievenbus naast onze oprit afbreken en wegvoeren? Zo ver is het nog niet, benadrukt de woordvoerder van minister van Telecom en Post Alexander De Croo (Open Vld).

“De denkronde moet nog beginnen. We vinden het wel al heel goed dat het BIPT in overleg gaat met alle betrokkenen: de producenten, de consumenten, de overheden, de aanbieders. De e-commerce heeft het landschap nu eenmaal gewijzigd. Maar het is te voorbarig om nu al te zeggen dat de opening van de brievenbus groter moet. Dat heeft het BIPT niet gezegd. En het is zeker niet zo dat alle brievenbussen binnenkort verplicht vervangen moeten worden”, aldus woordvoerder Tom Meulenbergs.

Bij bpost wordt afwachtend gereageerd. “We wisten hier niet van en hopen dat we voor de consultatieronde worden uitgenodigd”, zegt Barbara Van Speybroeck. Er zijn wel enkele kanttekeningen te maken bij een mogelijke aanpassing van de brievenbus -lees: is het wel echt nodig? “Je kan de opening groter maken, maar de brievenbus moet ook veilig zijn. Je wil geen brievenbus waar je post door iedereen kan uitgehaald worden.”

Bpost doet zelf al heel wat inspanningen om pakjes zo veel mogelijk bij de eerste poging geleverd te krijgen. “Ons netwerk biedt nu al heel wat mogelijkheden: 500 pakjesautomaten, 750 postkantoren, 700 postpunten en het Kariboo!-netwerk. We hebben in oktober vorig jaar ook een project opgestart waarbij elke burger zelf op de website kan bepalen waar zijn pakje geleverd wordt: thuis, bij de buren of op een andere veilige plek in de buurt.”

Cijfercode

“We moeten misschien weg van de klassieke denkpiste waarbij de brievenbus een grotere opening krijgt”, besluit Meulenbergs. Hij verwijst naar andere landen, waar slimme en gekoppelde brievenbussen al ingeburgerd zijn. Zo’n brievenbus kan geopend worden met een cijfercode die de postbode of koerier op het pakje terugvindt. Een andere mogelijkheid is ook dat bewoners van een huizenblok één grote bus delen, waar brieven en pakjes afgeleverd worden. “Zo ver zijn we nog niet. Eerst overleg met alle betrokkenen en dan zal het BIPT de minister een advies geven.”