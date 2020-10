Uit een Ipsos-peiling blijkt dat slechts 38% van de Belgen vertrouwen heeft in de nieuwe regering-De Croo, terwijl 46% de nieuwe coalitie wantrouwt. Dat heet een valse start? Niet echt: in 35 peilingen sinds 2001 van de Eurobarometer gebeurde het slechts vier keer dat er meer vertrouwen was dan wantrouwen.