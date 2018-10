Tractorchauffeur wordt onwel, legt slingerend parcours af en ramt uiteindelijk woning Jelle Houwen

17 oktober 2018

12u32

Bron: Eigen berichtgeving 1 Langs de Iepersteenweg in Merkem nabij Houthulst gebeurde rond 11 uur een bizar ongeluk. De chauffeur van een tractor reed richting Diksmuide en werd allicht onwel.

Hij begon volgens een getuige te slingeren over de weg, zwalpte naar de overkant, ging rakelings langs een geparkeerde vrachtwagen en denderde het fietspad over. Daarna reed hij door een weide, ramde hij een betonnen afsluiting, reed een maïsveld over en knalde tegen de zijgevel van een huis.

Onmiddellijk stopten verschillende voorbijgangers, en de bewoonster van het huis die net thuis kwam. De brandweer van Houthulst en Langemark kwamen net als de politie, een MUG en een ambulance ter plaatse. De bestuurder bleek met zijn voeten vast te zitten in de cabine en bloedde hevig in het gezicht. De man was bewusteloos en moest dringend verzorging krijgen van de MUG-arts. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Het is afwachten hoe zijn toestand is.



In de woning zit nu een groot gat in de garage. De schade binnen is groot en de muur is deels gescheurd. De garage zal door de brandweer gestut moeten worden.

Bekijk ook: