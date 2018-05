Tractor met hooiwagen ramt woning: huis onbewoonbaar, drie bewoners naar ziekenhuis

Kristien Bollen

21 mei 2018

16u42

Bron: Eigen berichtgeving

Op de Zelemseweg in Schaffen bij Diest (Vlaams-Brabant) is deze middag een hooiwagen voor nog onduidelijke reden uit de bocht gegaan. Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur . De tractor met hooiopraapwagen kwam in de voorgevel van de woning terecht.