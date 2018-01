Tractor met beerkar omgekanteld in Tildonk ADPW

In de Lipsestraat in Tildonk is vanmiddag een tractor met een beerkar gekanteld. Een groot deel van de rijbaan en ook een deel van een haag van een woning kwam hierdoor onder de smurrie te zitten. Naast de geurhinder bracht het voorval ook de nodige verkeershinder met zich mee. Het verkeer moest urenlang een deel van de Lipsestraat mijden en via de omliggende straten omrijden. Ondertussen kon de takeldienst het voertuig komen ophalen en is de baan weer vrijgemaakt. Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is vooralsnog onduidelijk.