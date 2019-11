Tractor maakt te veel lawaai volgens bewoner, landbouwer antwoordt op de best mogelijke manier KVE

14 november 2019

17u21

Bron: 7s7, Facebook 0 Afgelopen zondag heeft een man contact opgenomen met een boer in Maransart, een deelgemeente van Lasne in Waals-Brabant, om zijn beklag te doen. De klager vond dat de tractor van de landbouwer te veel lawaai maakte toen hij het veld aan het bewerken was. Volgens boer Georges Focke was dit de laatste druppel. Op Facebook diende hij de man en eventuele toekomstige klagers van antwoord. Maar daar bleef het niet bij.

De landbouwer knutselde enkele ludieke informatieborden in elkaar die hij her en der heeft opgesteld. De borden leggen uit dat “mensen op geheel eigen risico een Belgisch dorp betreden”.

“Hier hebben we klokken die regelmatig luiden”, klinkt het. “Hier zijn er hanen die zeer vroeg kraaien en kuddes die in de nabijheid vertoeven. Sommige dieren dragen zelfs een bel rond de nek.”

“Hier zijn landbouwers aan het werk om jullie van voedsel te voorzien. Indien jullie dit niet kunnen verdragen, dan zijn jullie hier niet aan het goede adres”, luidt het. “Overigens in het andere geval zijn wij wel altijd bereid om jullie te laten kennismaken met onze ambacht en producten.”

Op Facebook voegde Georges eraan toe: “Wij zijn in de eerste plaats gepassioneerd met ons vak bezig, ondanks de moeilijke economische omstandigheden waarin we moeten werken en die jaar na jaar verslechteren. Elke dag zijn we aan het werk - ook tijdens de vakanties - omdat de opeenvolgende seizoenen, het weer ... ons geen andere keuze laten. En dat allemaal voor zo’n karig loon dat anderen ertoe zou aanzetten om de straat op te gaan en te protesteren.”

De landbouwer vraagt tot slot om meer begrip en steun in plaats van boeren op een ondoordachte manier te gaan stigmatiseren.