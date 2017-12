Tractor en bestelwagen botsen frontaal in Zwalm: bestuurder zwaargewond Ronny De Coster

08u14 0 Ronny De Coster In het Oost-Vlaamse Zwalm is als gevolg van een verkeersongeval de Latemdreef, de weg tussen Oudenaarde en Zottegem, helemaal afgesloten voor het verkeer. Een bestelwagen en een landbouwtractor zijn er frontaal op elkaar gebotst.

De chauffeur van de bestelwagen is door een team van de brandweerpost Zottegem uit zijn zwaar verhakkelde auto bevrijd. Hij is afgevoerd naar het Agemeen Ziekenhuis Sint Elisabeth in Zottegem. De man is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

