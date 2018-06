Tractor en aanhangwagen kantelen langs drukke verbindingsweg in Tielt Hans Verbeke

03 juni 2018

18u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Langs de Meulebeeksesteenweg in Tielt is deze namiddag rond half vier een tractor met aanhangwagen gekanteld. Er vielen geen gewonden maar er sneuvelden wel drie bomen.

De bestuurder reed in de richting van Meulebeke toen plots zijn aanhangwagen met teelaarde begon te dansen. De man verloor daardoor de controle over de combinatie. De aanhangwagen kantelde en sleurde de tractor mee in het ongeval. Drie nochtans ferme bomen langs de weg moesten er aan geloven. Het duurde een hele tijd voor de rijweg weer vrij was. Voor het takelen kon beginnen, moest zowat 15 ton teelaarde worden opgeschept en weggebracht. Een deel van de lading lag nog in de gekantelde aanhangwagen, maar de rest werd bij het ongeval weggekatapulteerd. Door het ongeval was er lange tijd slechts moeizaam verkeer mogelijk op de Meulebeeksesteenweg.