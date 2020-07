Tracingapp komt er in september: hij zal voor hele land hetzelfde zijn en wordt gemaakt naar Duits model KVDS

07 juli 2020

08u01 2 Vanaf september moet er in ons land een tracingapp beschikbaar zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus verder in te dijken. Dat heeft de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing Karine Moykens gezegd in De ochtend op Radio 1. Alle regio's en deelstaten zullen de app samen ontwikkelen, waardoor het hele land met hetzelfde systeem zal werken. Dat zal gebaseerd zijn op het platform dat in Duitsland wordt gebruikt.

Al van bij het begin van de coronacrisis was er discussie over de mogelijke invoering van een tracingapp. Die kan bijhouden met wie we allemaal in contact geweest zijn. Volgens Moykens zou de app er ook effectief komen en moet hij tegen september operationeel zijn.

Samenwerking

Het gaat om een samenwerking tussen de verschillende gewesten en gemeenschappen, zodat de app in het hele land dezelfde is. “Het zou maar gek zijn als je als Vlaming in Brussel werkt, met een Waal op de bus zit en dan een ander systeem zou gebruiken. Dat zou foutlopen”, aldus Moykens.





De app zal werken op basis van het platform dat gebruikt wordt in Duitsland. Wie ziek wordt, zal een versleutelde code kunnen ingeven in het systeem. Daarna zullen alle mensen met wie hij of zij in contact is geweest, anoniem een melding krijgen dat ze contact hebben gehad met een besmet persoon en best naar hun huisarts gaan. Volgens Moykens zou de privacy daarbij gewaarborgd zijn.

Volgens de voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing moet het nut van de app goed aangetoond worden. “Nu leven we nog in onze bubbels en weten we goed met wie we allemaal in contact komen, maar dat zal niet meer het geval zijn als we weer naar sport- en cultuurevenementen beginnen te gaan”, klinkt het. “We willen iedereen vragen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.”



Vrijwillig

De app zal vrijwillig zijn. Volgens Moykens is hij sowieso relevant als een voldoende aantal mensen hem gebruikt.

Ook de contacttracing zal blijven lopen. “Het is een én-én-verhaal”, zegt Moykens. “De contacttracers werken nu al volop en we blijven het technische platform dat ze gebruiken ook verbeteren. Dat had nog kinderziektes. Normaal, want het was de eerste keer dat we met een pandemie van deze omvang geconfronteerd werden en alles moest snel gaan.”