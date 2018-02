Traagste busje van het land gaat ervandoor zonder chauffeur, één voorbijganger gewond Jeffrey Dujardin

05 februari 2018

22u40

Bron: Eigen berichtgeving, Twitter 127 Het traagste busje van het land, het elektrisch wandelbusje in Gent, is maandag rond 17 uur gecrasht nadat het zonder chauffeur 'op hol' sloeg. Eén voorbijganger raakte gewond.

De chauffeur was uitgestapt en had niet opgemerkt dat het busje richting de fietsenstalling onder de Sint-Michielsbrug bolde en uiteindelijk tegen de poort crashte. Er moest één voorbijganger verzorgd worden nadat hij opzij moest springen om niet geraakt te worden door het busje. Het voertuig raakte beschadigd vooraan. Gelukkig raakte verder niemand gewond. In de bus zijn er geen gordels. De gratis bus is ingezet nadat het autovrij gebied in Gent uitbreidde, als service voor mensen die minder goed ter been zijn. Het busje rijdt doorgaans 6 km/u, maar als het goed gevuld is en licht bergaf gaat soms ook wel tot 18 km/u.

@bertstaes @DeGentenaar wandelbus botste op ingang fietsenstalling Korenmarkt (zojuist) pic.twitter.com/pO0NkfEVOR geert geenen(@ geertgeenen) link