Toyota Supra tot schroot herleid na knal tegen boom Marco Mariotti

20u57

Bron: Eigen berichtgeving 63 Marco Mariotti

Op de Rijksweg in Elen is vanavond rond 18.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een man die in de richting van Maasmechelen reed, verloor in Elen net voorbij de verkeerslichten de controle over het stuur en ging van de baan. Hij knalde tegen een boom en kwam in het midden van de rijbaan tot stilstand. Door de klap vloog de bumper tientallen meters verder een grasveld in.

Lees ook Zeventig procent heeft begrip voor paniekreactie na aanrijding

De chauffeur zat gekneld in zijn Toyota Supra en moest bevrijd worden door brandweer Oost Limburg. De bevrijding ging vlot en de man werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het verkeer moest even over één rijvak. De Toyota werd tot schroot herleid.