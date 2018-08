Toxicoloog Tytgat over brand in Antwerpse haven: "Nikkelsulfide is kankerverwekkend en kan ook longirritatie veroorzaken" SVM

12 augustus 2018

11u14

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 16 Sinds gisterenmiddag woedt er in een loods aan het Leopolddok in de Antwerpse haven een smeulbrand in een lading van 5.000 ton nikkelsulfide . De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle, er zijn nu ook giftige stoffen vrijgekomen.

"Als die nukkelsulfide reageert met zuurstof kan het toxisch worden", waarschuwt ook professor en toxicoloog Jan Tytgat. "Het meest giftige gas dat kan ontstaan, is nikkeltetracarbonyl. Het is kankerverwekkend en kan ook longirritatie veroorzaken."

"De beste oplossing om zo'n metaalbrand aan te pakken, is droog zand of schuim als blusmiddel gebruiken. Op die manier wordt er als het ware een dekentje over de brand gelegd."

"Grootste moeilijkheid is de hoeveelheid"

"De grootste moeilijkheid is de grote hoeveelheid", zegt woordvoerster Jasmien O van de Antwerpse brandweer. "Er zijn verschillende brandhaarden die zijn verspreid en verstopt in de grote hoop van dat product. Daarom is het niet eenvoudig om er bij te komen."

Aanvankelijk probeerde de brandweer ook om het product weg te voeren, dat is met ongeveer de helft van de 5.000 ton al gelukt. Omwille van de hoge temperaturen is de brandweer daar echter mee moeten stoppen.

Vanochtend werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. "Vanwege de giftige stoffen is een perimeter van 1,8 kilometer rond de brandhaard ingesteld. Daaruit is iedereen geëvacueerd", voegt O toe.

"Let op voor irritatie aan ogen"

In de wijdere omgeving (Ekeren, Stabroek en Kapellen; nvdr) kan de brand voor geur- en rookhinder zorgen. "We vragen aan de mensen die mogelijk last zouden hebben van de rook om op te letten voor irritatie aan de ogen of eventuele hoest", aldus O. "Bij hinder sluit u best ramen en deuren, en schakelt u de ventilatie van de woning en auto uit. Als u klachten ondervindt zoals prikkende ogen of hoest, dan gaat u best op medische controle."

Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren om de brand onder controle te krijgen. "Dat kan vandaag al zijn of dat kan nog een week duren. We hopen alleszins dat we de situatie snel kunnen inperken", besluit O.