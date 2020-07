Touroperator Nordic dagvaardt Belgische staat voor veranderlijk reisadvies ISA

17 juli 2020

14u52

Bron: Belga 0 Touroperator Nordic, gespecialiseerd in reizen naar Scandinavië, dagvaardt de Belgische staat vanwege de "opeenvolging van tegenstrijdige reisadviezen naar Zweden", klinkt het vrijdag in een persbericht. De voorbije weken veranderde het reisadvies naar Zweden van code groen naar code rood en uiteindelijk naar code oranje. Volgens de touroperator heeft dat veranderlijke reisadvies een bijzonder grote financiële impact gehad op het bedrijf.

Nordic wil de reisadviezen niet betwisten maar spreekt van een "niet te begrijpen opeenvolging en willekeur".

Op 3 juni besliste de Nationale Veiligheidsraad dat de Belgische grenzen vanaf 15 juni weer opengingen voor reizen binnen de Europese Unie, dus ook naar Zweden. Begin juli was er voor het eerst sprake over een al dan niet verplichte quarantaine bij terugkeer uit Zweden. In twee dagen wijzigde het advies van 'verplichte quarantaine' naar 'geen quarantaine'.

Alle repatriëringen en annuleringen bleken dus voor niets, met alle kosten van dien Maarten Raes

Op 8 juli werd het systeem van kleurencodes ingevoerd voor verschillende bestemmingen in Europa. Zweden kreeg op 10 juli de groene kleur. Op 12 juli werd de kleurencode gewijzigd en kreeg Zweden code rood, terwijl het bedrijf net zijn klanten zou hebben ingelicht dat hun reis gewoon kon doorgaan. "Met directe ingang werd een totaal reisverbod opgelegd voor heel Zweden, zelfs voor Zweeds Lapland waar gemiddeld één persoon per vierkante kilometer woont", zegt zaakvoerder Maarten Raes. Op basis van dit reisadvies zegt de touroperator alle reizen naar Zweden te hebben geannuleerd en een "paar honderd" klanten werden gerepatrieerd.

Drie dagen later, op 15 juli, werd het reisadvies echter opnieuw aangepast naar code oranje. “Alle repatriëringen en annuleringen bleken dus voor niets, met alle kosten van dien", aldus Raes. Omdat de onduidelijkheid een bijzonder grote financiële impact op het bedrijf zou hebben gehad, werd beslist "om de schade te verhalen op de Belgische Staat".