Tournée Minérale: ruim kwart horecazaken voorziet apart en uitgebreid alcoholvrij aanbod Redactie

28 januari 2018

11u56

Bron: belga 0 Eén op de vier horecazaken zal inspelen op Tournée Minérale, de maand zonder alcohol die op donderdag 1 februari van start gaat. Dat blijkt uit een enquête die het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) uitvoerde op vraag van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) en de Stichting tegen Kanker, de initiatiefnemers van Tournée Minérale.

Vorig jaar was de horeca kwaad op Tournée Minérale. Onderzoek van NSZ wees toen uit dat 4 op de 10 horecazaken hun omzet met gemiddeld 10 procent zagen afnemen. "De actie kwam toen als een verrassing uit de lucht vallen en kende op de koop toe heel wat succes", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ. Om de horeca beter te bewapenen tegen Tournée Minérale is NSZ een aantal keren rond de tafel gaan zitten met de organisatoren van dit initiatief en voerde ze een enquête uit waar 245 horecazaken aan deelnamen.

Uit die bevraging blijkt dat 27 procent van de horecazaken vanaf donderdag concreet zal inspelen op Tournée Minérale en dat 21 procent dat overweegt. Zij doen hoofdzakelijk door meerdere alcoholvrije cocktails op de kaart te zetten, maar ook door alcoholvrije wijnen en bieren prominenter naar voor te schuiven als alternatief of fruitwaters aan te bieden.

NSZ raadt cafés en restaurants die actief inspelen op de alcoholvrije februarimaand aan om dat duidelijk aan te geven in de zaak zelf, op de website en via sociale media. "Een aangepast aanbod dat mooi in de verf gezet wordt, kan zorgen voor extra klanten en extra omzet." De organisatie vraagt wel dat brouwers en drankenhandelaars horecazaken, die dikwijls een verplichte, vaste volumeafname hebben van bepaalde dranken, ontzien tijdens de maand februari.