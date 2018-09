Touring zet bakfietsen in voor pechverhelping TTR

15 september 2018

11u30

Bron: Belga 0 Touring zet vanaf morgen twee elektrische bakfietsen in voor pechverhelping. De mobiliteitsorganisatie start die dag, de autoloze zondag, met een pilootproject in Gent en Brussel, twee steden met een verschillende mobiliteitsproblematiek. "De motivatie is dubbel: efficiënter en sneller hulp verlenen én de 'vergroening' van de vloot", meldt Touring.

Gent en Brussel kampen volgens de mobiliteitsorganisatie elk met hun specifieke mobiliteitsproblemen. "Dat maakt het voor pechverhelpingsdiensten niet altijd makkelijk om snel ter plaatse te komen", legt Danny Smagghe van Touring uit. "Om hieraan het hoofd te bieden, sturen we vanaf morgen twee wegenwachters de weg op met een elektrische bakfiets. Op die manier kunnen we de structurele en bekende bottlenecks letterlijk omzeilen."

Het gaat om een pilootproject in twee steden, maar Touring heeft de ambitie om de vloot stapsgewijs te "vergroenen". De twee uitverkoren wegenwachters zijn fervente fietsers en hebben mee de bakfiets ontwikkeld. Er kan tot 70 kilogram aan gereedschappen mee. Na onderzoek en testen is gebleken dat een lading van maximaal 45 kilogram volstaat en de wendbaarheid van het voertuig niet in het gedrang brengt.

Touring weet naar eigen zeggen goed wat de meest voorkomende pannes zijn en hoe ze te verhelpen. In quasi de helft van de gevallen gaat het om problemen met de batterij of de banden. "Dergelijke euvels kunnen doorgaans opgelost worden met de apparatuur en producten die beschikbaar zijn in de bakfiets. Maar ook veel elektrische en elektronische problemen kunnen ter plaatse uitgeklaard worden. In de praktijk biedt een wegenwachter in 9 van de 10 pechgevallen soelaas", aldus Smagghe.

De fietswegenwachters zullen niet alleen chauffeurs in nood helpen, ze hebben ook alles aan boord om pannes aan elektrische fietsen te verhelpen.