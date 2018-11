Touring wil duidelijkere blauwe parkeerzones TTR

19 november 2018

10u52

Bron: Belga 1 De blauwe zones, waar automobilisten hun parkeerschijf moeten leggen, moeten duidelijker aangegeven worden. Dat vindt automobilistenvereniging Touring, die pleit voor blauwe boordstenen of blauwe lijnen rond de parkeerplaatsen.

Volgens Touring zijn er veel klachten over de blauwe zones. "Gemeenten zijn niet meer verplicht om op elke hoek van de straat een aanduiding aan te brengen. Wie een blauwe zone binnengereden is, heeft niet altijd door dat die blijft gelden", zegt woordvoerder Danny Smagghe.



Touring pleit daarom voor duidelijkere signalisatie. "Men zou bijvoorbeeld de boordstenen blauw kunnen kleuren of signalisatie aanbrengen op verlichtingspalen. We hebben het al een paar keer voorgelegd, maar men is er nog niet op ingegaan", zegt Smagghe.

Klachten

Volgens Touring neemt het aantal klachten en opmerkingen over parkeren en de tarieven toe. "Vorig jaar noteerden we 944 meldingen, terwijl dit in 2016 nog ging om 822 meldingen." Die evolutie is voor een deel logisch, vindt Touring, "omdat er steeds meer gemeenten en steden hun volledig gebied uitrusten met betalend parkeren en omdat onduidelijkheid nog altijd troef is in ons parkeerbeleid".

Om de "onoverzichtelijke versnippering" tegen te gaan, vindt Touring dat het parkeerbeleid in ons land moet worden geharmoniseerd. "Het verstaanbaar en logisch maken van het parkeerbeleid en de tarieven zou voor veel meer aanvaarding zorgen, wat ook ten goede komt aan de overheden en tot minder juridische geschillen leidt", aldus de organisatie.