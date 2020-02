Touring waarschuwt wintersporters voor lawines: "Al 15 mensen omgekomen deze winter" HLA

19 februari 2020

09u35

Bron: Belga 4 Touring Reisbijstand waarschuwt de wintersporters die deze krokusvakantie gaan skiën of snowboarden voor lawines. "Deze winter kwamen al 15 mensen om in lawines. De hogere temperaturen overdag, tot 15 graden, zorgen voor onstabiele sneeuwlagen", zegt de organisatie woensdag.

Touring vreest vooral het stijgend aantal skiërs en snowboarders die onvoorbereid buiten de piste gaan, voor het avontuur of omdat de skipistes overbevolkt zijn. "Terwijl op de piste heel wat veiligheidsaspecten en risico-inschatting bekeken worden door het pistepersoneel is dit totaal afwezig buiten de afgebakende pistes."

Mensen die buiten de piste gaan, wordt aangeraden om dat nooit alleen te doen, en om de nodige uitrusting zoals een lawinepieper mee te nemen. Touring verzekert enkel ongevallen buiten de piste als er begeleiding is van een officiële gids, en als de organisatie ter plaatse is ingelicht.

Wie op de geopende en officiële pistes blijft, loopt volgens Touring Reisbijstand weinig risico om met een lawine geconfronteerd te worden. Maar uiteraard blijft het daar wel opletten voor skiongevallen. Vorig jaar kreeg Touring tijdens de krokusvakantie tot 3.600 oproepen, waaruit 1.178 tussenkomsten op het terrein en 104 repatriëringen volgden. Door de warme temperaturen zal de sneeuwkwaliteit dit jaar op de lager gelegen skipistes sterk achteruitgaan.

"In de Alpen geldt altijd een belangrijke regel: de skiër voor jou heeft altijd voorrang, ook als die geen ervaring heeft en daardoor rare toeren uithaalt, of trager skiet", geeft de reisbijstandsorganisatie mee. Verder raadt ze aan om de pisteregels en infoborden op te volgen, en een goede uitrusting en skihelm te voorzien. "Het is in elk geval zo dat de kans om een hoofdfractuur op te lopen tijdens de wintersport 60 procent lager ligt bij het gebruik van een skihelm.”