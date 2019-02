Touring snelt elektrische voertuigen te hulp met boosters FVI

06 februari 2019

16u02

Bron: Belga 0 Touring start in Brussel met een proefproject om elektrische wagens die zonder elektriciteit vallen, ter plekke op te laden met gespecialiseerde depannagevoertuigen. De pechhulpverleningsdienst zet daarbij twee van die mobiele "boosters" in. "Zo is een wegsleping naar een garage of een laadpaal niet langer nodig", zegt woordvoerder Danny Smagghe.

Het aantal elektrische wagens in België is de voorbije vier jaar vervijfvoudigd. "Terwijl er in 2014 nog maar 1.792 elektrische wagens rondreden, is dit vandaag gestegen tot 9.244", luidt het. "Wanneer we daar andere types elektrische voertuigen bij rekenen, zoals brommers en bussen, zitten we al aan 13.514."

Hoewel het aantal oproepen van elektrische voertuigen met een platte batterij vrij beperkt is bij Touring, wil de organisatie zich al voorbereiden op de toekomst. "Wij verwachten dat we in de toekomst veel meer oproepen zullen krijgen. Daarom schieten we nu al in actie", aldus Smagghe.

Concreet houdt Touring twee boosters paraat in Brussel. "Het gaat om speciale bestelwagens die elektrische auto's kunnen opladen aan 1 kilometer per minuut", zegt Smagghe. De pechverhelpers beslissen in samenspraak met de bestuurders hoeveel de auto opgeladen wordt. Meestal zal het voldoende zijn om naar een nabijgelegen publieke laadpaal of naar huis te rijden.

Na zes maanden zal Touring het Brusselse pilootproject evalueren en bekijken of het de moeite loont om de boosters ook in andere steden uit te rollen. "Het is geen goedkope investering, maar we moeten ons wel voorbereiden op de toenemende vraag.”