Touring pleit voor 'reddingsbaan' voor hulpdiensten

Bron: Belga 46 photo_news Archiefbeeld. Als een ambulance nadert, moeten de auto's op autosnel- en ringwegen op het linkse vak uitwijken naar links, die op het rechtse vak naar rechts. Dat vindt mobiliteitsorganisatie Touring, die minister van Mobiliteit François Bellot (MR) oproept de wegcode in die zin aan te passen.

"Ieder jaar verliezen hulpdiensten levensbelangrijke minuten omdat ze zelf vastzitten in het verkeer en de files. In principe moeten hulpdiensten binnen 10 tot 15 minuten op hun bestemming zijn, maar door het drukke verkeer en de vele files op de autosnelwegen lukt dat vaak niet", zegt Touring. Om daar een mouw aan te passen, vraagt de mobiliteitsorganisatie een aanpassing aan de wegcode.

Concreet: het Duitse systeem van de 'Rettungsgasse' of 'reddingsbaan', waarbij de automobilisten op autosnel- en ringwegen zonder pechstrook de weg moeten ruimen voor de hulpdiensten op een gestructureerde manier, moet ook hier verplicht worden. De wagens op de linkerrijstrook wijken daarbij zoveel mogelijk uit naar links, die op de rechterrijstrook doen het zelfde langs hun kant. Ook in Oostenrijk is dat systeem al ingeburgerd.

Onduidelijke Belgische regels

In de Belgische wegcode staat nu enkel geschreven dat men de weg moet vrijmaken voor voertuigen met een geactiveerde sirene. Hoe dat moet gebeuren, is echter niet duidelijk, volgens Touring met chaotische verkeerssituaties én tijdverlies tot gevolg. "Bij het naderen van een urgentievoertuig zien we een ware kakofonie ontstaan van voertuigen die niet weten welke kant uit. De urgentievoertuigen moeten heksentoeren uithalen om door de wirwar van auto's te geraken", zegt de mobiliteitsorganisatie.

De aanpassing aan de wegcode moet voor Touring gepaard gaan met een communicatiecampagne en aangepaste verkeersborden. Op het kabinet-Bellot willen ze het voorstel bestuderen. "We zullen Touring uitnodigen om na te denken over de concrete invulling", zegt woordvoerder Jasper Pillen in Het Nieuwsblad.