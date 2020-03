Touring ontvangt kwart meer klachten over parkeren TT

07 maart 2020

16u16

Bron: Belga 0 Vorig jaar heeft mobiliteitsorganisatie Touring een kwart meer klachten ontvangen over gehanteerde tarieven en onduidelijkheid bij het parkeerbeleid. De klachten gaan vooral over de slechte aanduiding van de parkeerzone waar een parkeerschijf moet worden gebruikt, onduidelijkheid over parkeermeters en een tekort aan bovengrondse parkeerplaats, zegt Danny Smagghe, woordvoerder van Touring. De organisatie pleit voor een meer eenduidig parkeerbeleid en minder versnippering.

Naar aanleiding van de klachten voerde de organisatie een onderzoek uit bij 1.100 Belgen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft (54 procent) meent dat de parkeerzones waar de parkeerschijf verplicht is, de zogeheten blauwe zones, slecht zijn aangeduid. "Het groot aantal misnoegden over de aanduiding van de blauwe zone, vloeit voort uit het feit dat er enkel bij het begin van de zone signalisatie moet zijn en dus niet meer bij het begin van elke straat. Omdat deze zones vaak heel groot zijn, weet men niet altijd of men er zich al dan niet in bevindt", klinkt het in een persbericht.

Net geen vier op de tien weggebruikers vindt dat er genoeg bovengrondse parkeerplaatsen zijn. Alternatieven zoals randparkings blijken vaak ook niet toereikend. Een op de twee weggebruikers vindt dat er te weinig overstapparkings zijn aan de rand van de steden en in de buurt van openbaar vervoer.

Ten slotte vindt 65 procent van de ondervraagden parkeren te duur en 58 procent mijdt zones die betalend zijn.

"De wetgeving op het vlak van parkeren is zeer vaag en geeft de lokale besturen eigenlijk alle autonomie om zelf invulling te geven aan signalisatie, tarieven en voorwaarden om te mogen parkeren. Deze versnippering leidt bijna automatisch tot een kluwen van onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid", aldus Touring.

De mobiliteitsorganisatie eist een eenduidiger en uniform parkeerbeleid. "Het kan dienen als een van de maatregelen om mensen verder aan te zetten om zich duurzamer te verplaatsen. Maar dat moet wel worden voorafgegaan door het consequent uitbouwen van alternatieven voor autoverplaatsingen", besluit Touring.