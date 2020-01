Touring krijgt na 19 jaar nieuwe CEO ttr

24 januari 2020

15u47

Bron: belga 0 Bruno de Thibault (53), huidig algemeen directeur van mobiliteitsorganisatie Touring, wordt met onmiddellijke ingang CEO. Dat meldt Touring vandaag. De Thibault volgt Thierry Willemarck (66) op, die negentien jaar lang CEO was en de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Bruno de Thibault startte in 2001 bij Touring als marketing manager. In 2009 werd hij benoemd tot COO en in 2013 tot algemeen directeur.

Willemarck wordt vicevoorzitter van de Koninklijke Belgische Touring Club en zal zijn mandaat als Deputy Mobility President for Automobile Mobility and Tourism binnen de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) blijven voortzetten.

Mobiliteitsorganisatie Touring, die dit jaar zijn 125-jarige bestaan viert, stelt meer dan 1.500 mensen tewerk.