Touring: "Koop geen auto ouder dan tien jaar" AJA

16u21

Bron: VTM Nieuws 0 Screenshot VTM Nieuws Vandaag is het de dertigste verjaardag van de Euro NCAP crashtest. Om die verjaardag in de kijker te zetten deed mobiliteitsorganisatie Touring deze standaard crashtest met een oude en een nieuwe wagen. Volgens Touring koop je best geen auto ouder dan tien jaar. De autosector vindt dat advies overdreven.

In onderstaande video botsen een Volkswagen Golf uit 1983 en een model uit 2012 allebei tegen dezelfde muur. Het resultaat is echter helemaal anders. "We zien dat de risico's en de verwondingen die mensen oplopen in de oude wagen eigenlijk fataal kunnen zijn. Vooral als we spreken over het hoofd dat tegen het stuurwiel wordt gekatapulteerd", vertelt woordvoerder van Touring Danny Smagghe aan VTM Nieuws.

Volgens Touring moet je dan ook heel goed nadenken alvorens je een oudere tweedehandswagen koopt. De veiligheidstechnologieën zijn de afgelopen tien tot vijftien jaar positief geëvolueerd. De mobiliteitsorganisatie raadt zelfs aan om geen wagens ouder dan tien jaar te kopen.

Reactie autosector: "rare opmerking"

"Het is een rare opmerking", vertelt Philipppe Decrock van Traxio, de federatie van de autosector. "Als je beantwoordt aan een aantal technische veiligheidsnormen en als de technische keuring in orde is, dan is de wagen in principe nog veilig voor de weg", vertelt Decrock.