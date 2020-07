Touring keert kar: “Toch reisbijstand als vakantiebestemming plots rood wordt” HAA KV

09 juli 2020

15u29

Bron: Belga 66 Wie op vakantie vertrekt, kijkt best de voorwaarden na van zijn verzekeringen. Zo waarschuwde Touring, marktleider voor reisbijstand in België, eerder vandaag dat het geen reisbijstand meer zal geven van zodra de vakantiebestemming door de overheid als ‘rode zone’ wordt beschouwd. Vanavond stelde het bedrijf dat standpunt echter bij en geeft het, net als Mutas - de reisbijstandcentrale van verschillende mutualiteiten - wel nog bijstand als de toerist afreisde op een moment dat de bestemming nog ‘groen’ was.

Eerder vandaag meldde Touring dat het geen reisbijstand meer zal geven van zodra de vakantiebestemming door de overheid als rode zone wordt beschouwd. Meteen vertrekken uit het getroffen gebied, luidde de boodschap. “Wie met de auto is, kan dat gemakkelijk doen. De anderen zullen het met de vliegmaatschappij moeten regelen”, stelde woordvoerder Danny Smagghe.

Vanavond meldt Touring echter dat reizigers nu toch tot 48 uur na de aanpassing van de kleurcode zullen kunnen rekenen op bijstand. Indien reizigers er zelf toch voor kiezen om in een rode zone te verblijven, dan vervalt die hulp wel, omdat ze er zelf een risico nemen. “Als reizigers bijvoorbeeld niet meer op hun vlucht geraken omdat de code veranderd is, zullen we hen helpen om zo snel mogelijk naar een andere zone te reizen waar ze een vliegtuig kunnen nemen”, aldus Smagghe.

Daarmee sluit Touring zich aan bij het standpunt van Mutas, dat de reisbijstand regelt van de meeste mutualiteiten. Mutas beloofde vandaag dat er wel nog bijstand zal zijn voor wie nietsvermoedend naar een "veilige" zone reisde en er ter plaatse door de gewijzigde toestand in een rood gebied terechtkomt. "Je kan het die mensen immers niet kwalijk nemen dat ze zijn vertrokken", zegt Annie Ceron van Mutas.

Rode, en dus verboden, zone

Wie echter bij het vertrek wist dat hij naar een rode, en dus verboden, zone reisde, moet ook via Mutas niet meer op bijstand rekenen. Over de oranje zones is er nog geen duidelijkheid. Dat zijn de mutualiteiten nog aan het bekijken, zegt Ceron. "Dat is verzekeringstechnisch heel vervelend. Het was beter duidelijk ja of nee geweest.”



Wie zijn reis wil annuleren omdat de overheid de bestemming oranje of rood heeft ingekleurd op de coronakaart, zal daarvoor in de meeste gevallen ook niet op de verzekering kunnen rekenen.

"Een annulatieverzekering kan worden ingeroepen in een aantal gevallen. Meestal gaat het om een lijst van 20 tot 25 omstandigheden. Maar doorgaans is vereist dat iemand ziek is", legt Assuralia-woordvoerder Wauthier Robyns uit. Dat de bestemming een andere coronakleur kreeg, zal in de meeste polissen geen grond zijn voor een annulatie.

Robyns vergelijkt het met rellen in een stad, bijvoorbeeld toen de gele hesjes op straat kwamen. Dat was voor de verzekeraars ook geen reden om een annulering te dekken.

